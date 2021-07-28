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Три партии в Тунисе подозреваются в получении иностранного финансирования

Три партии в Тунисе подозреваются в получении иностранного финансирования Финансово-экономическое управление прокуратуры Туниса начало расследование в отношении трех тунисских политических партий, подозреваемых в получении средств из иностранных источников.
Другие страны
28 июля 2021 г. 17:10
Три партии в Тунисе подозреваются в получении иностранного финансирования

Финансово-экономическое управление прокуратуры Туниса начало расследование в отношении трех тунисских политических партий, подозреваемых в получении средств из иностранных источников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду радиостанция Mosaique FM.

По ее сведениям, разбирательство было начато "в середине июля" и ведется в отношении двух представленных в парламенте республики партий - "Ан-Нахда" и "Сердце Туниса", а также ассоциации "Тунисская жизнь". Прокуратура допускает возможность привлечения указанными политическими силами иностранного финансирования во время избирательной кампании 2019 года.

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Версия на азербайджанском языке Tunisin 3 partiyası xaricdən maliyyələşməkdə şübhəli bilinir

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