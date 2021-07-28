Три партии в Тунисе подозреваются в получении иностранного финансирования

Финансово-экономическое управление прокуратуры Туниса начало расследование в отношении трех тунисских политических партий, подозреваемых в получении средств из иностранных источников.

Финансово-экономическое управление прокуратуры Туниса начало расследование в отношении трех тунисских политических партий, подозреваемых в получении средств из иностранных источников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду радиостанция Mosaique FM.

По ее сведениям, разбирательство было начато "в середине июля" и ведется в отношении двух представленных в парламенте республики партий - "Ан-Нахда" и "Сердце Туниса", а также ассоциации "Тунисская жизнь". Прокуратура допускает возможность привлечения указанными политическими силами иностранного финансирования во время избирательной кампании 2019 года.