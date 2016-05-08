​Три испанских журналиста, похищенных в Сирии в 2015 году, освобождены

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Три испанских журналиста, похищенных в 2015 году в сирийском Алеппо, освобождены. Как передает Report, об этом сообщило агентство Efe.

Журналисты Антонио Памплиега, Хосе Мануэль Лопес и Анхель Састре пропали в Сирии в июле прошлого года. По информации Efe, испанцев удалось освободить благодаря "сотрудничеству стран-союзников и друзей".

В последний раз журналисты выходили на связь 12 июля 2015 года, когда они работали в качестве фрилансеров в Алеппо.

Испанцы перешли на территорию республики из Турции 10 июля.