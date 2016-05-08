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    ​Три испанских журналиста, похищенных в Сирии в 2015 году, освобождены

    Испанцев удалось освободить благодаря сотрудничеству стран-союзников и друзей

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Три испанских журналиста, похищенных в 2015 году в сирийском Алеппо, освобождены. Как передает Report, об этом сообщило агентство Efe.

    Журналисты Антонио Памплиега, Хосе Мануэль Лопес и Анхель Састре пропали в Сирии в июле прошлого года. По информации Efe, испанцев удалось освободить благодаря "сотрудничеству стран-союзников и друзей".

    В последний раз журналисты выходили на связь 12 июля 2015 года, когда они работали в качестве фрилансеров в Алеппо.

    Испанцы перешли на территорию республики из Турции 10 июля.

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