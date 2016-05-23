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    Три демонстранта погибли в ходе столкновений в Кении

    Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов, выступающих за роспуск Независимой избирательной комиссии

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Три демонстранта погибли в результате столкновений полиции с представителями и сторонниками оппозиции в Кении, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Два человека погибли в ходе протестов в городе Сиайя и еще один – в городе Кисуму.

    Ранее сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов, выступающих за роспуск Независимой избирательной комиссии (IEBC) в столице Кении Найроби и западном городе Момбаса.

    Всеобщие выборы в Кении состоятся 8 августа 2017 года. Как ожидается, участие в голосовании примут, по меньшей мере, 22 миллиона кенийцев, имеющих право голоса. Это будут вторые всеобщие выборы в стране с момента принятия в 2010 году новой конституции, обеспечивающей открытое и честное проведение избирательного процесса.

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