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    Три человека погибли в результате нападения на базу миротворцев в Мали

    База миротворцев в городе Кидаль была атакована террористами, которые использовали ракеты

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Три человека погибли и 14 пострадали в результате обстрела базы миротворцев Международной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) в городе Кидаль на северо-востоке страны, сообщает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс.

    "Наша база в Кидале была атакована этим утром террористами. Они использовали ракеты, в результате чего погибли два миротворца ООН из Гвинеи и гражданское лицо, работающее на миссию по контракту", - сообщил один из представителей миссии. По словам другого источника из ООН, в результате нападения пострадали 14 человек.

    По данным агентства Синьхуа, в результате обстрела пострадали более 20 человек. Состояние некоторых из пострадавших оценивается как критическое.

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