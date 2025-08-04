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Три человека погибли и почти 50 пострадали из-за мощных ливней на Тайване

Три человека погибли и почти 50 пострадали из-за мощных ливней на Тайване Три человека погибли и почти 50 пострадали в результате мощных ливней на Тайване.
Другие страны
4 августа 2025 г. 11:49
Три человека погибли и почти 50 пострадали из-за мощных ливней на Тайване

Три человека погибли и почти 50 пострадали в результате мощных ливней на Тайване.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Под воздействием юго-западного воздушного потока Центральный и Южный Тайвань в течение нескольких дней страдают от проливных дождей, в результате чего по меньшей мере три человека погибли, 49 получили ранения и произошли масштабные катастрофы", — говорится в публикации.

По данным издания, в горных районах уезда Пиндун за последние семь дней выпало более 2 тыс. мм осадков, в результате чего дороги затопило, а во многих местах произошли оползни. Уточняется, что власти эвакуировали более 800 человек, а восемь поселков уезда приостановили работу и учебные занятия на ближайшие шесть дней, до 10 августа.

Кроме этого в некоторых частях города Гаосюн за один день выпало более 700 мм осадков, в результате были эвакуированы более 3,1 тыс. человек. Отмечается, что метеорологическое управление прогнозирует продолжение сильных дождей, а также гроз и сильных, порывистых ветров в южных горных районах Тайваня.

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Версия на английском языке Torrential rain in Taiwan causes 3 deaths, 50 injuries
Версия на азербайджанском языке Tayvanda güclü yağışlar nəticəsində üç nəfər ölüb, 50 nəfərə yaxın yaralı var

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