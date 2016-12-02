Транстихоокеанское партнерство может быть переформатировано в новый альянс с участием России и Китая

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), в связи с возможным отказом от него США, может быть переформатировано в новый альянс, в том числе и с участием России и Китая.

Как сообщает Report, об этом в интервью РИА Новости заявил торговый представитель России в США Александр Стадник.

"Мне кажется, соглашение может не пройти ратификацию, и будет некий трансформационный процесс, связанный с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Возможно, будет решена задача АТЭС–2020 по созданию зоны свободной торговли. Либо будет создано региональное всеобъемлющее экономическое партнерство с участием России, Китая", - ответил он на вопрос РИА "Новости" о будущем этого соглашения.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее обещал инициировать выход его страны из ТТП сразу же после вступления в должность 20 января 2017 года.

В рамках ТТП планируется создать зону свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тихоокеанские страны приходится 40% мировой экономики и треть мировой торговли. Участники соглашения: США, Канада, Мексика - в Северной Америке, Перу и Чили - в Южной, Япония, Малайзия, Бруней, Сингапур и Вьетнам - в Азии, а также Австралия и Новая Зеландия.