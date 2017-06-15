Трампа заподозрили в попытке помешать следствию по делу о России

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Специальный прокурор США Роберт Мюллер ведет расследование в отношении Дональда Трампа из-за подозрений, что президент пытался воспрепятствовать правосудию, сообщаeт Report со ссылкой на американские СМИ.

Мюллер намерен провести серию интервью с высокопоставленными сотрудниками разведки, чтобы установить, действительно ли Трамп пытался заставить бывшего главу ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении экс-советника президента Майкла Флинна.

Как следует из заявлений источников газет New York Times, Washington Post, и Wall Street Journal, спецпрокурор поговорит с директором Агентства национальной безопасности (АНБ) Майком Роджерсом, его бывшим заместителем Ричардом Леджеттом и директором Национальной разведки США Дэном Коутсом.

Президент Трамп пока не комментировал информацию о расследовании, представитель его личного адвоката заявил, что "считает эту утечку из ФБР возмутительной".