​Трампа проинформировали о стрельбе в Техасе

Министр юстиции - генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр проинформировал президента США Дональда Трампа о стрельбе в Техасе.

Как передает Report, oб этом сообщает об этом глава Белого дома написал в субботу на своей странице в Twitter.

"Только что был проинформирован генпрокурором Уильямом Барром о стрельбе в Техасе. ФБР и правоохранительные органы задействованы", - говорится в сообщении.

Ранее полиция округа Мидленд сообщила в Facebook о том, что два человека открыли стрельбу в магазине Home Depot в соседнем городе Одесса. Они скрылись на легковом автомобиле Toyota и почтовом фургоне.