Трампа поддерживает рекордно низкий процент населения США

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ По результатам нового социологического опроса, проведенного телеканалом CNN, стало известно, что деятельность президента США Дональда Трампа на посту главы государства одобряют лишь 35% американцев.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт телеканала, отмечается, что это минимальный показатель популярности Трампа среди всех соответствующих опросов CNN с начала его президентства. Негативно к деятельности нынешнего американского лидера относятся 59% респондентов. Для сравнения, в марте текущего года Трампа поддерживали 45% участников опроса CNN, проведенного в том месяце.
Кроме того, нынешние показатели популярности Трампа являются худшими для любого из американских президентов по состоянию на последний календарный месяц первого года их правления, отмечает телеканал.
News DepartmentАвтор новости
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