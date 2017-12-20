Трампа поддерживает рекордно низкий процент населения США

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ По результатам нового социологического опроса, проведенного телеканалом CNN, стало известно, что деятельность президента США Дональда Трампа на посту главы государства одобряют лишь 35% американцев.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт телеканала, отмечается, что это минимальный показатель популярности Трампа среди всех соответствующих опросов CNN с начала его президентства. Негативно к деятельности нынешнего американского лидера относятся 59% респондентов. Для сравнения, в марте текущего года Трампа поддерживали 45% участников опроса CNN, проведенного в том месяце.

Кроме того, нынешние показатели популярности Трампа являются худшими для любого из американских президентов по состоянию на последний календарный месяц первого года их правления, отмечает телеканал.