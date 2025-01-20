Трамп: Золотой век США начинается прямо сейчас

Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечит стране уважение в мире и укрепит безопасность государства.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечит стране уважение в мире и укрепит безопасность государства.

Как сообщает Report, соответствующее заявление он сделал в инаугурационной речи в центральном зале Конгресса - Ротонде.

"Золотой век Америки начинается прямо сейчас", - заявил Трамп.

По его словам, страна будет процветать, и ее будут уважать по всему миру.

"Нам будут завидовать все страны, и мы больше не позволим пользоваться нами. Наш суверенитет будет возвращен, безопасность будет восстановлена. Будет обеспечен баланс на весах правосудия", - подчеркнул Трамп, заверив, что он намерен "прекратить жестокое и нечестное применение Министерства юстиции и правительства в качестве оружия".