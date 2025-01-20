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Трамп: Золотой век США начинается прямо сейчас

Трамп: Золотой век США начинается прямо сейчас Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечит стране уважение в мире и укрепит безопасность государства.
Другие страны
20 января 2025 г. 21:45
Трамп: Золотой век США начинается прямо сейчас

Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечит стране уважение в мире и укрепит безопасность государства.

Как сообщает Report, соответствующее заявление он сделал в инаугурационной речи в центральном зале Конгресса - Ротонде.

"Золотой век Америки начинается прямо сейчас", - заявил Трамп.

По его словам, страна будет процветать, и ее будут уважать по всему миру.

"Нам будут завидовать все страны, и мы больше не позволим пользоваться нами. Наш суверенитет будет возвращен, безопасность будет восстановлена. Будет обеспечен баланс на весах правосудия", - подчеркнул Трамп, заверив, что он намерен "прекратить жестокое и нечестное применение Министерства юстиции и правительства в качестве оружия".

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Версия на азербайджанском языке Tramp: ABŞ çiçəklənəcək və bütün dünyada hörmət qazanacaq

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