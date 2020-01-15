Трамп ждет, что сделка c Китаем будет окончательной после второй фазы

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация не ожидает третьего этапа переговоров по торговой сделке с Китаем, скорее всего, соглашение будет окончательным по итогам "второй" фазы, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"И это соглашение сейчас находится в фазе "один", мы, скорее всего, будем в состоянии завершить его в фазе "два". Мы не ожидаем фазы "три", - заявил Трамп, выступая на подписании церемонии первого этапа торгового соглашения с Китаем.

Он добавил, что переговоры по "второй" фазе начнутся в ближайшее время.