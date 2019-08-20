Трамп заявил о важности сокращения напряженности между Индией и Пакистаном

Президент США Дональд Трамп заявил премьеру Индии Нарендре Моди о необходимости сократить напряженность с Пакистаном.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Белый дом по итогам переговоров двух лидеров.

"Президент подчеркнул важность сокращения напряженности между Индией и Пакистаном и поддержания мира в регионе", - говорится в сообщении.

Также обсуждались экономические связи. Оба лидера рассчитывают встретиться в скором времени, уточнил Белый дом.