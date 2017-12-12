Трамп заявил о победе над ИГИЛ в Ираке и Сирии

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США добились победы над террористической группировкой ИГИЛ в Ираке и Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Как вы знаете, мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, но они распространяются в другие области. Мы преследуем их так же быстро, как они распространяются», — сказал Трамп во время церемонии подписания оборонного бюджета на 2018 год.

По его словам, его администрация за последние восемь месяцев добилась в борьбе с ИГИЛ больших успехов, чем администрация экс-главы государства Барака Обамы на протяжении всего срока их службы.