Трамп заявил о наличии доказательств искусственного происхождения COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что у США есть доказательства создания коронавируса в лаборатории Уханя.
Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".
"Да, у меня есть", — ответил он на вопрос о том, есть ли подтверждения искусственного происхождения COVID-19.
Однако американский лидер не сообщил, какими именно доказательствами он располагает, сославшись на секретность материалов.
При этом ранее в офисе директора национальной разведки США заявили, что новый тип коронавируса не был создан искусственно или генетически модифицирован.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.