Трамп заявил о наличии доказательств искусственного происхождения COVID-19

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/9aeabd2216e81e0d50a7d52c01625329/471bda3c-967f-47f2-8dd5-e863d433725b_292.jpg

Президент США Дональд Трамп заявил, что у США есть доказательства создания коронавируса в лаборатории Уханя.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

"Да, у меня есть", — ответил он на вопрос о том, есть ли подтверждения искусственного происхождения COVID-19.

Однако американский лидер не сообщил, какими именно доказательствами он располагает, сославшись на секретность материалов.

При этом ранее в офисе директора национальной разведки США заявили, что новый тип коронавируса не был создан искусственно или генетически модифицирован.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.