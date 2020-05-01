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Трамп заявил о наличии доказательств искусственного происхождения COVID-19

​Трамп заявил о наличии доказательств искусственного происхождения

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что у США есть доказательства создания коронавируса в лаборатории Уханя. 

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

"Да, у меня есть", — ответил он на вопрос о том, есть ли подтверждения искусственного происхождения COVID-19.

Однако американский лидер не сообщил, какими именно доказательствами он располагает, сославшись на секретность материалов.

При этом ранее в офисе директора национальной разведки США заявили, что новый тип коронавируса не был создан искусственно или генетически модифицирован.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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