Трамп заявил, что является самым жестким президентом США по отношению к РФ

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что является "самым жестким" из всех президентов Соединенных Штатов по отношению к России, и это не может нравиться президенту РФ Владимиру Путину, передает Report.

"Никогда не было президента, который был бы жестче к России, чем я. Посмотрите на цифры, посмотрите, что мы сделали, посмотрите на санкции, на послов, которых там нет, на то, что, к сожалению, недавно произошло в Сирии", — сказал Трамп журналистам перед началом заседания своего кабинета в Белом доме.

Телеканал CNN показал общение президента с журналистами его пула. Трамп отметил, что Путин "не рад и не должен быть рад, поскольку никогда не было столь жесткого президента по отношению к России, как я".