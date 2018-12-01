Трамп заявил, что видит угрозу мировой экономике "практически во всем"

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что видит "практически во всем" угрозу мировой экономике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, он рассказал об этом в опубликованном в пятницу интервью радиостанции "Голос Америки".

Журналист попросила президента перечислить наиболее серьезные, по его мнению, угрозы мировой экономике. "Практически все", - отметил Трамп.

"Есть много угроз, но Соединенные Штаты были действительно обмануты множеством разных стран, и я не выдам тайны, если назову Китай", - добавил глава Белого дома.

Он рассказал, что в молодости в этот список угроз мог включить Японию. "Теперь Япония стала немного меньше [относиться к этому списку], но Япония также очень активна", - заключил президент США.