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Трамп заявил, что в случае переизбрания быстро достигнет соглашений с КНДР

Трамп заявил, что в случае переизбрания быстро достигнет соглашений с КНДР Президент США Дональд Трамп считает, что в случае его переизбрания на новый срок он очень быстро достигнет соглашений с Ираном и КНДР.
Другие страны
8 августа 2020 г. 05:38
Трамп заявил, что в случае переизбрания быстро достигнет соглашений с КНДР

Президент США Дональд Трамп считает, что в случае его переизбрания на новый срок он очень быстро достигнет соглашений с Ираном и КНДР.

"Когда мы выиграем и если мы выиграем, мы очень быстро заключим сделку с Ираном. Мы заключим сделку с Северной Кореей очень быстро", - заявил американский лидер в пятницу на пресс-конференции в Бедминстере в штате Нью-Джерси, передает Report.

​​​​"Если бы я не выиграл выборы в 2016 году, наша страна сейчас была бы в состоянии войны с Северной Кореей. Возможно, конечно, она бы уже и закончилась к этому времени", - убежден он. "Но это была бы очень неприятная война", - добавил он.

Благодаря проводимой им политике, считает Трамп, ситуация сейчас полностью противоположная. "У нас действительно есть сейчас отношения с Северной Кореей, чего на самом деле не удавалось сделать предыдущим администрациям", - подчеркнул Трамп.

"Иран очень хочет заключить с нами соглашение", - убежден также глава Белого дома.

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Версия на азербайджанском языке Tramp seçiləcəyi təqdirdə İran və KXDR-lə razılaşmaya nail olacağını deyib

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