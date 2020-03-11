​Трамп заявил, что у него нет симптомов коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что у него нет симптомов коронавируса, поэтому он не видит необходимости сдавать специальный тест.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, глава государства вышел к журналистам по итогам встречи с республиканцами в Сенате Конгресса США, посвященной экономическому реагированию на распространение заболевания.

"Я не думаю, что это тест на коронавирус важно, но могу это сделать. Я не вижу причин для этого, чувствую себя очень хорошо, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Я говорил с врачом Белого дома, потрясающий человек, он не видит смысла в этом. Никаких симптомов, ничего".

"Вы будете первыми, кто об этом узнает. Возможно, вы мне об этом и расскажете", - подчеркнул президент.