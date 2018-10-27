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    Трамп заявил, что следит за ситуацией со стрельбой в синагоге в Питтсбурге

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп отслеживает ситуацию в Питтсбурге (штат Пенсильвания), где в субботу утром неизвестный открыл стрельбу по прихожанам синагоги, а затем начал отстреливаться от полиции. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС,об этом глава государства написал в своем Twitter.

    "Слежу за событиями в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Стражи порядка находятся на месте событий. Люди в районе Squirrel Hill должны оставаться в своих домах. Похоже, что речь идет о нескольких погибших, опасайтесь стрелка", - написал Трамп.

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