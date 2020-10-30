Трамп заявил, что не является политиком

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не считает себя политиком

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не считает себя политиком.

Как передает Report, соответствующую запись глава Белого дома оставил в своем Twitter.

Глава США подчеркнул, что не всегда играет "по правилам вашингтонского истеблишмента", поэтому его речи не похожи на речи типичных политиков.

Мои заявления не похожи на речи типичных политиков Вашингтона, потому что я не политик. Я не всегда играю по правилам вашингтонского истеблишмента, потому что я был избран, чтобы бороться за вас сильнее, чем кто-либо до меня, — написал Трамп.