    Трамп заявил, что не отменил встречу с Си Цзиньпином

    • 11 октября, 2025
    Президент США Дональд Трамп заявил, что не отказывался от встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее на предстоящем саммите АТЭС, но не уверен, состоится ли она.

    Как передает Report, соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме.

    "Нет, я ее не отменил. Но я не знаю, будет ли она. Но все равно я там буду. Так что, я полагаю, мы можем ее [встречу] провести", - сказал американский лидер. Он отвечал на вопрос о том, отменена ли упомянутая встреча.

