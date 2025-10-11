Трамп заявил, что не отменил встречу с Си Цзиньпином
Другие страны
- 11 октября, 2025
- 03:23
Президент США Дональд Трамп заявил, что не отказывался от встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее на предстоящем саммите АТЭС, но не уверен, состоится ли она.
Как передает Report, соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме.
"Нет, я ее не отменил. Но я не знаю, будет ли она. Но все равно я там буду. Так что, я полагаю, мы можем ее [встречу] провести", - сказал американский лидер. Он отвечал на вопрос о том, отменена ли упомянутая встреча.
