Трамп заявил, что не боится ехать в Россию

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп на большой пресс-конференции рассказал, что не боится ехать в Россию из-за слежки, передает Report.

"Я важный человек. Я очень осторожен. Куда бы я ни поехал, я окружен охранниками, людьми. Куда бы вы ни пошли, вы окружены камерами - я не говорю только о России, это везде ", - заявил он.

Д.Трамп рассказал, что уже был в Москве и Московской области.

При этом он отметил, что боится микробов.