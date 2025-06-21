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Трамп заявил, что дает Ирану максимум две недели на дипломатию

Трамп заявил, что дает Ирану максимум две недели на дипломатию Трамп заявил, что дает Ирану "максимум" две недели на дипломатию
Другие страны
21 июня 2025 г. 02:46
Трамп заявил, что дает Ирану максимум две недели на дипломатию

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы дать Ирану "максимум" две недели на то, чтобы попытаться дипломатическим путем прийти к урегулированию кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана, предотвратив нанесение Вашингтоном ударов по исламской республике.

Как передает Report, об этом он сообщил в беседе с журналистами в Нью-Джерси.

"Мы даем им промежуток времени. Посмотрим, каким будет этот период. Но я даю им промежуток времени. Я бы сказал, что две недели были бы максимумом", - сказал президент США.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт зачитала 19 июня на регулярном брифинге для журналистов краткое письменное заявление Трампа, в котором говорилось, что, по мнению американского лидера, есть шансы на дипломатическое взаимодействие с Тегераном по его ядерной программе, и в течение двух недель глава вашингтонской администрации решит, будут ли США наносить удары по Ирану.

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