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    Трамп запустил канал в Facebook с "реальными" новостями

    Ведущей новостного канала президента США стала его невестка Лара

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Американский президент Дональд Трамп запустил свой собственный канал реальных, а не "фейковых" новостей в социальной сети Facebook.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ведущей стала его невестка Лара.

    "После месяцев упреков в адрес СМИ в создании ложных новостей президент Трамп запустил новостную программу на своем Facebook, где ведущей выступает его невестка", - пишет BuzzFeed.

    Первая запись на канале появилась еще 20 июля. На видео Лара обратилась к 23 млн подписчиков американского президента с призывом следить за выпусками каждую неделю.

    "Мы будем предоставлять вам только факты, следите за новостями", - сказала она.

    Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании начал войну со СМИ, многие из которых, по его словам, являются "фейковыми", особенно достается от него CNN. 

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