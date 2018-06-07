Трамп забыл слова песни "Боже, храни Америку!" - ВИДЕО

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Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ На патриотической церемонии в Белом доме, заменившей встречу президента США Дональда Трампа с командой-победителем Национальной футбольной лиги "Philadelphia Eagles", глава государства забыл слова национальной песни "Боже, храни Америку!".

Как сообщает Report, стоя перед военным хором, президент начал петь первую сточку песни, но не закончил ее. Далее Трамп продолжал стоять с закрытым ртом и подпевал только фразе God Bless America! (Боже, храни Америку!)

"Мы любим нашу страну. Мы уважаем наш флаг. И мы всегда гордо встаем, исполняя национальный гимн", - сказал президент, после того как хор допел песню.