Трамп забыл пожать руку Нетаньяху - ВИДЕО

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в ходе рабочего визита в Израиль провел встречу с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

Как передает Report, однако официальная церемония была омрачена неприятным конфузом: американский лидер забыл пожать руку премьеру для протокольных фото.

О первом рукопожатии на камеру Трамп не забыл, после чего лидеры двух стран дали комментарии журналистам относительно их встречи. К завершению пресс-подхода Трамп и Нетаньяху должны были еще раз пожать друг другу руки, однако об этом американский лидер почему-то забыл. Нетаньяху несколько секунд простоял с протянутой рукой, после чего Трамп, все-таки вернулся и крепко пожал руку израильскому премьеру.