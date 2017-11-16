Трамп: ядерная проблема КНДР требует неотложных действий

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Ситуация вокруг ядерной и ракетной программ КНДР требует неотложных действий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, выступая Белом доме по итогам своего азиатского турне.

Американский лидер подчеркнул, что одной из ключевых целей его поездки в страны Азии было "объединение мира против ядерной угрозы, созданной северокорейским режимом".

"Угроза [со стороны КНДР] неуклонно возрастала на протяжении многих администраций [американских президентов] и теперь требует принятия неотложных действий", - отметил он.