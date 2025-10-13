Трамп высказался по поводу столкновений между Пакистаном и Афганистаном

Трамп заявил, что слышал о столкновениях между Пакистаном и Афганистаном, но "придется подождать".

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По словам главы Белого дома, в настоящее время он занимается урегулированием другого конфликта.

"Я хорошо умею устанавливать мир", - подчеркнул американский лидер.