Трамп высказался по поводу столкновений между Пакистаном и Афганистаном
Другие страны
- 13 октября, 2025
- 02:44
Трамп заявил, что слышал о столкновениях между Пакистаном и Афганистаном, но "придется подождать".
Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
По словам главы Белого дома, в настоящее время он занимается урегулированием другого конфликта.
"Я хорошо умею устанавливать мир", - подчеркнул американский лидер.
Трамп высказался по поводу столкновений между Пакистаном и Афганистаном
