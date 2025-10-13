Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Трамп высказался по поводу столкновений между Пакистаном и Афганистаном

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 02:44
    Трамп высказался по поводу столкновений между Пакистаном и Афганистаном
    Дональд Трамп

    Трамп заявил, что слышал о столкновениях между Пакистаном и Афганистаном, но "придется подождать".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    По словам главы Белого дома, в настоящее время он занимается урегулированием другого конфликта.

    "Я хорошо умею устанавливать мир", - подчеркнул американский лидер.

    Tramp Əfqanıstan - Pakistan toqquşmalarına münasibət bildirib

    Лента новостей