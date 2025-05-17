Трамп высказался о встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в возможности организации и проведения встречи с российским коллегой Владимиром Путиным для урегулирования украинского кризиса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в возможности организации и проведения встречи с российским коллегой Владимиром Путиным для урегулирования украинского кризиса.

Как передает Report , свою точку зрения американский лидер выразил в интервью телеканалу Fox News.

"Я думаю, что мы заключим сделку, нам надо встретиться, полагаю, что мы, возможно, это спланируем", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Глава Белого дома также указал, что его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским были непростыми.

"Мне не понравилось, что он говорил, он все усложнял. Я все время говорил, что у него нет карт на руках, и у него по-настоящему нет карт на руках", - отметил он.