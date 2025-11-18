Трамп выразил признательность СБ ООН за принятие резолюции по Газе

Президент США Дональд Трамп выразил признательность государствам, входящим в Совет Безопасности (СБ) ООН за принятие им американского проекта резолюции в поддержку мирного плана главы вашингтонской администрации по сектору Газа.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

"Поздравляю весь мир с невероятным голосование СБ ООН, состоявшимся несколько минут назад, по итогам которого был признан и утвержден Совет мира. Его возглавлю я, в него войдут самые влиятельные и уважаемые лидеры со всего мира, - заявил Трамп. - Это запомнится как одно из важнейших решений в истории ООН, которое позволит укрепить мир во всем мире, и как момент поистине исторического масштаба".

"Спасибо ООН и всем странам в СБ ООН: Китаю, России, Франции, Соединенному Королевству, Алжиру, Дании, Греции, Гайане, Южной Корее, Пакистану, Панаме, Сьерра-Леоне, Словении и Сомали", - добавил Трамп. Он также выразил признательность Катару, Египту, ОАЭ, Саудовской Аравии, Индонезии, Турции и Иордании за поддержку усилий по урегулированию в секторе Газа. "В течение последующих недель будет назван состав совета и будут другие интересные новости", - добавил Трамп.

Упомянутая резолюция была принята ранее в понедельник. За документ проголосовали 13 из 15 членов СБ ООН.