Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Трамп выразил признательность СБ ООН за принятие резолюции по Газе

    Другие страны
    • 18 ноября, 2025
    • 03:28
    Трамп выразил признательность СБ ООН за принятие резолюции по Газе

    Президент США Дональд Трамп выразил признательность государствам, входящим в Совет Безопасности (СБ) ООН за принятие им американского проекта резолюции в поддержку мирного плана главы вашингтонской администрации по сектору Газа.

    Как передает Report, об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

    "Поздравляю весь мир с невероятным голосование СБ ООН, состоявшимся несколько минут назад, по итогам которого был признан и утвержден Совет мира. Его возглавлю я, в него войдут самые влиятельные и уважаемые лидеры со всего мира, - заявил Трамп. - Это запомнится как одно из важнейших решений в истории ООН, которое позволит укрепить мир во всем мире, и как момент поистине исторического масштаба".

    "Спасибо ООН и всем странам в СБ ООН: Китаю, России, Франции, Соединенному Королевству, Алжиру, Дании, Греции, Гайане, Южной Корее, Пакистану, Панаме, Сьерра-Леоне, Словении и Сомали", - добавил Трамп. Он также выразил признательность Катару, Египту, ОАЭ, Саудовской Аравии, Индонезии, Турции и Иордании за поддержку усилий по урегулированию в секторе Газа. "В течение последующих недель будет назван состав совета и будут другие интересные новости", - добавил Трамп.

    Упомянутая резолюция была принята ранее в понедельник. За документ проголосовали 13 из 15 членов СБ ООН.

    Дональд Трамп СБ ООН резолюция по Газе

    Последние новости

    03:28

    Трамп выразил признательность СБ ООН за принятие резолюции по Газе

    Другие страны
    03:15

    Постпред США: Резолюция СБ ООН будет в основе стабилизационных сил в Газе

    Другие страны
    02:48

    СБ ООН принял проект резолюции США в поддержку плана Трампа по Газе

    Другие страны
    02:19

    ЧМ-2026: В Европе прошли очередные матчи отборочного тура

    Футбол
    02:08

    Трамп заявил, что удары по Мексике приемлемы для прекращения наркотрафика в США

    Другие страны
    01:54

    Футбольная федерация Нигерии извинилась за невыход национальной сборной на ЧМ-2026

    Футбол
    01:21

    Трамп: США планируют поставить Саудовской Аравии F-35

    Другие страны
    00:49

    Трамп не исключил проведения наземной военной операции в Венесуэле

    Другие страны
    00:13

    Кобахидзе поддержал инициативу о запрете голосовать на выборах в парламент за границей

    В регионе
    Лента новостей