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Трамп выдвигает Уолтца на должность постпреда США при ООН

Трамп выдвигает Уолтца на должность постпреда США при ООН Американский президент Дональд Трамп заявил, что выдвинет своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца на должность постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций (ООН).
Другие страны
1 мая 2025 г. 22:39

Американский президент Дональд Трамп заявил, что выдвинет своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца на должность постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций (ООН).

Как передает Report, об этом он написал в социальной сети Truth Social

"Я рад объявить, что я выдвину кандидатуру Майкла Уолтца на пост следующего посла США в Организации Объединенных Наций. Со времени своей службы, будучи в военной форме на поле боя, в конгрессе и в качестве моего советника по национальной безопасности Майкл Уолтц упорно трудился, чтобы поставить интересы нашей страны на первое место", — отметил глава Белого дома.

Обязанности советника по нацбезопасности временно будет исполнять госсекретарь США Марк Рубио. При этом Трамп подчеркнул, что глава Госдепартамента не оставит своего поста во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее местные СМИ сообщали, что Уолтц и его заместитель Алекс Вонг могут уйти со своих должностей, а пост советника по национальной безопасности Трампа может занять его cпецпосланник Стивен Уиткофф.

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