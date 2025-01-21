Президент США ввел ограничение на предоставление гражданства США по праву рождения

Новый американский президент Дональд Трамп подписал в понедельник в Белом доме исполнительный указ об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения.

Новый американский президент Дональд Трамп подписал в понедельник в Белом доме исполнительный указ об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения.

Как передает Report , трансляцию вели основные американские телеканалы.

"Это указ, который касается определения гражданства по праву рождения, согласно 14-й поправке к конституции", - сказал помощник президента перед тем, как тот подписал документ. "Это нелепо. Мы единственная в мире страна, которая так поступает применительно к праву по рождению", - утверждал новый американский лидер.

Как уточнил пресс-пул Трампа, речь идет об указе, касающемся "прекращения предоставления гражданства по праву рождения". Текст документа пока не опубликован.