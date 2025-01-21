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Президент США ввел ограничение на предоставление гражданства США по праву рождения

Президент США ввел ограничение на предоставление гражданства США по праву рождения Новый американский президент Дональд Трамп подписал в понедельник в Белом доме исполнительный указ об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения.
Другие страны
21 января 2025 г. 08:56
Президент США ввел ограничение на предоставление гражданства США по праву рождения

Новый американский президент Дональд Трамп подписал в понедельник в Белом доме исполнительный указ об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения.

Как передает Report, трансляцию вели основные американские телеканалы.

"Это указ, который касается определения гражданства по праву рождения, согласно 14-й поправке к конституции", - сказал помощник президента перед тем, как тот подписал документ. "Это нелепо. Мы единственная в мире страна, которая так поступает применительно к праву по рождению", - утверждал новый американский лидер.

Как уточнил пресс-пул Трампа, речь идет об указе, касающемся "прекращения предоставления гражданства по праву рождения". Текст документа пока не опубликован.

По сведениям агентства Reuters, указ предусматривает ограничения на предоставления американского гражданства по праву рождения детям нелегальных мигрантов.

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Версия на английском языке Trump order seeks end to birthright citizenship in US

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