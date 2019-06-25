Трамп встретится с Путиным на G20

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" 28-29 июня в японской Осаке, также в программе встречи с другими мировыми лидерами, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Будут иметь место встречи с рядом мировых лидеров. В том числе премьер-министр Австралии (Cкотт) Моррисон, премьер-министр Японии (Синдзо) Абэ, премьер-министр Индии (Нарендра) Моди, канцлер Германии (Ангела) Меркель, президент России (Владимир) Путин, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, председатель КНР Си (Цзиньпин), президент Турции (Тайип) Эрдоган", - сказал представитель администрации.

Он отказался сообщить время встречи с Путиным.