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Трамп встретился с ликвидаторами главы ИГИЛ

Трамп встретился с ликвидаторами главы ИГИЛ Президент США Дональд Трамп провел встречу со спецназовцами, которые участвовали в операции по уничтожению главы террористической организации ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади
Другие страны
30 октября 2020 г. 06:47
Трамп встретился с ликвидаторами главы ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп провел встречу со спецназовцами, которые участвовали в операции по уничтожению главы террористической организации ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани.

По ее словам, встреча проходила за закрытыми дверями на военной базе в Форт-Брэгг в Северной Каролине. Изначально этот визит значился в расписании Трампа как "общение с военнослужащими". Президент посетил мемориал павшим спецназовцам, а также вручил военным знаки отличия части, которая была задействована в ликвидации аль-Багдади.

Напомним, 27 октября 2019 года Дональд Трамп объявил о ликвидации лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. По словам главы Белого дома, американский спецназ смог оперативно на месте провести ДНК-тест, который подтвердил, что аль-Багдади находился среди убитых террористов. Трамп считает эту операцию одним из крупнейших своих достижений в области национальной безопасности.

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