Трамп возложил ответственность на РФ и Иран за поддержку властей Сирии

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп возложил ответственность на Россию и Иран за поддержку сирийского президента Башара Асада.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, соответствующую запись американский лидер сделал в Twitter.

Он написал, что регион, откуда пришли сообщения о предполагаемой химической атаке, "окружен сирийской армией". "Президент (РФ Владимир)] Путин, Россия и Иран отвечают за поддержку Асада", - утверждает Трамп.

Президент также потребовал в воскресенье немедленно открыть район предполагаемой химической атаки в Сирии для оказания медицинской помощи населению и для проверки сведений о применении запрещенного оружия.

По версии хозяина Белого дома, "много убитых, в том числе женщин и детей, в результате бессмысленной химической атаки в Сирии".