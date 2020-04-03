​Трамп вновь сделал тест на коронавирус

Президент США Дональд Трамп вновь сделал тест на наличие у него коронавируса, результат оказался отрицательным.

Как передает Report, об этом 2 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Согласно приведенной статистике, по состоянию на 10 часов утра (12:00 по бакинскому времени) 2 апреля, в мире было зарегистрировано 896 450 заболевших и 45 526 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 72 839 человек, а количество летальных исходов - на 4 924.