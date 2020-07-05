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Трамп вновь пообещал наказать Китай за пандемию коронавируса

Трамп вновь пообещал наказать Китай за пандемию коронавируса Президент США Дональд Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию COVID-19.
Другие страны
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5 июля 2020 г. 05:14
Трамп вновь пообещал наказать Китай за пандемию коронавируса

Президент США Дональд Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал он, выступая с речью по случаю Дня независимости.

"Обман Китая, его скрытность и попытки замести проблемы под ковер, позволили вирусу распространиться на 189 стран. Китай должен быть привлечен к полной ответственности", - отметил Трамп.

По его словам, из Китая произошел не только коронавирус, "но и другие вирусы". Трамп не пояснил, что имеет в виду.

Отметим, что КНР отвергает обвинения США в том, что Пекин допустил распространение вируса.

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Версия на азербайджанском языке Tramp yenə koronavirusa görə Çini cəzalandıracağına söz verdi

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