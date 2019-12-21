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Трамп выступит в конгрессе с ежегодным посланием 4 февраля

​Трамп выступит в конгрессе с ежегодным посланием 4 февраля

Президент США Дональд Трамп 5 февраля выступит с ежегодным посланием о положении дел в стране перед конгрессом в Палате представителей.

Как передает Report, Белый дом опубликовал ответ на письмо спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, в котором та предложила эту дату.

Ранее Пелоси заявляла, что не позволит Трампу выступить в конгрессе до окончания “шатдауна”, но демократы и администрация президента договорились о временном восстановлении финансирования правительства как минимум на три недели, поэтому глава Белого дома и получил приглашение.

Во время “шатдауна”, Трамп запретил Пелоси пользоваться военными самолетами для рабочих поездок.

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