​Трамп выступит в конгрессе с ежегодным посланием 4 февраля

Президент США Дональд Трамп 5 февраля выступит с ежегодным посланием о положении дел в стране перед конгрессом в Палате представителей.

Как передает Report, Белый дом опубликовал ответ на письмо спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, в котором та предложила эту дату.

Ранее Пелоси заявляла, что не позволит Трампу выступить в конгрессе до окончания “шатдауна”, но демократы и администрация президента договорились о временном восстановлении финансирования правительства как минимум на три недели, поэтому глава Белого дома и получил приглашение.

Во время “шатдауна”, Трамп запретил Пелоси пользоваться военными самолетами для рабочих поездок.