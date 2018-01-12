Трамп в последний раз отложит санкции по иранской ядерной программе

Баку. 12 января. REPORT.AZ/Президент США Дональд Трамп собирается в последний раз отложить на неопределенное время санкции в отношении Ирана, связанные с ядерной программой этой страны.

Как передает Reportсо ссылкой на Газета.ру, об этом сообщил высокопоставленный политика из администрации президента.

Кроме того, отмечается, что Трамп намерен следовать соглашениям по ядерной сделке с Ираном с учетом “более жестких требований” к этой стране и рассмотрит возможность не выходить из сделки, если она будет подкреплена переговорами с европейцами.

По данным агентства, Трамп также хочет внести поправки в закон США по Ирану, в которых будет сказано, что план строительства ракет большой дальности неотделим от ядерной программы этой страны.