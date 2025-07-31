Трамп в течение дня подпишет указ о введении пошлин против стран без торгсоглашений

Президент США Дональд Трамп намерен в четверг подписать указ о введении импортных пошлин против стран, которые не заключили торговые соглашения с Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп намерен в четверг подписать указ о введении импортных пошлин против стран, которые не заключили торговые соглашения с Вашингтоном.

Как передает Report, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга.

"Он подпишет указ сегодня днем или позже вечером (по местному времени - ред.). Мы сообщим, когда это произойдет, и документ будет опубликован нашей пресс-службой", - уточнила Левитт.

Напомним, что 28 июля Трамп в ходе общения с журналистами в Шотландии сообщил о намерении установить пошлины на уровне 15-20% для тех стран, которые не заключили торговое соглашение с Вашингтоном.