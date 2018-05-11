Трамп уверен, что его встреча с Ким Чен Ыном будет "большим успехом"

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп убежден, что его предстоящая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном будет очень успешной.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил журналистам в четверг, отвечая на вопрос о его ожиданиях по поводу саммита.

"Я так думаю. Я думаю, что это будет большой успех", - ответил он.

Ранее в четверг американский лидер проинформировал, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня. По словам Трампа, он и лидер КНДР "постараются сделать это очень особенным моментом для мира во всем мире".