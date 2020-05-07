​Трамп усомнился в статистике по коронавирусу в Китае

Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет статистике заражений коронавирусом в стране, но не считает достоверными данные по Китаю.

Как передает Report, об этом глава Белого дома заявил 6 мая, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Я думаю, данные по США такие, какие они есть. Приблизительно 70 тыс. человек умерли. Я не верю данным по Китаю и другим странам, где умирает мало людей. Но вы смотрите новости и видите, что происходит".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 71,5 тыс. человек. В КНР зафиксировано более 82,8 тыс. случаев. Число летальных исходов более 4,6 тыс. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли