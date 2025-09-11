ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Катар Средний коридор Протесты во Франции
    • 11 сентября, 2025
    • 07:38
    Трамп: Убийство Чарли Кирка погрузило Америку во тьму

    Я глубоко опечален и возмущен жестоким убийством политического активиста Чарли Кирка.

    Как сообщает Report со ссылкой на публикацию в аккаунте Белого дома в соцсети Х, об этом президент США Дональд Трамп заявил в своем видеообращении, опубликованном в связи трагедией.

    Трамп подчеркнул, что произошедшее "погрузило Америку во тьму" и пообещал бороться с любыми проявлениями насилия.

    "Моя администрация найдет всех причастных к этому и другим актам политического насилия, включая организации, которые финансируют и поддерживают такие действия, а также тех, кто выступает против судей, сотрудников правоохранительных органов и других лиц, обеспечивающих порядок в нашей стране", – заявил он.

    Трамп сравнил убийство Кирка с покушением на него самого в штате Пенсильвания.

    Напомним, 14 июля прошлого года во время предвыборного митинга в Пенсильвании по Дональду Трампу был открыт огонь, в результате чего он получил ранение уха.

