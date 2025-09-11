Трамп: Убийство Чарли Кирка "погрузило Америку во тьму"
- 11 сентября, 2025
- 07:38
Я глубоко опечален и возмущен жестоким убийством политического активиста Чарли Кирка.
Как сообщает Report со ссылкой на публикацию в аккаунте Белого дома в соцсети Х, об этом президент США Дональд Трамп заявил в своем видеообращении, опубликованном в связи трагедией.
Трамп подчеркнул, что произошедшее "погрузило Америку во тьму" и пообещал бороться с любыми проявлениями насилия.
"Моя администрация найдет всех причастных к этому и другим актам политического насилия, включая организации, которые финансируют и поддерживают такие действия, а также тех, кто выступает против судей, сотрудников правоохранительных органов и других лиц, обеспечивающих порядок в нашей стране", – заявил он.
Трамп сравнил убийство Кирка с покушением на него самого в штате Пенсильвания.
Напомним, 14 июля прошлого года во время предвыборного митинга в Пенсильвании по Дональду Трампу был открыт огонь, в результате чего он получил ранение уха.
President Trump shares a message on the assassination of Charlie Kirk.— The White House (@WhiteHouse) September 11, 2025
“I ask all Americans to commit themselves to the American values for which Charlie Kirk lived & died. The values of free speech, citizenship, the rule of law & the patriotic devotion & love of God.” pic.twitter.com/3fBSgs4Zxa