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    Трамп сравнил состояние ВМС США с флотом времен Первой Мировой войны

    На встрече в военными он пообещал исправить это положение

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Президент и главнокомандующий Вооруженными силами США Дональд Трамп выступил на базе американских ВВС Макдил в штате Флорида.

    Как передает Report, в ходе встречи он заявил, что американский флот находится в настоящее время в той же точке, в которой он находился во время Первой Мировой войны и пообещал исправить это положение.

    Отчет о встрече опубликован на сайте Белого дома.

    «Наш флот находится в такой же низкой точке, как и во время Первой Мировой мировой войны. Это было очень давно. Этого больше не повторится, ребята», — пообещал Трамп.

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