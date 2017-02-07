Трамп сравнил состояние ВМС США с флотом времен Первой Мировой войны

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Президент и главнокомандующий Вооруженными силами США Дональд Трамп выступил на базе американских ВВС Макдил в штате Флорида.

Как передает Report, в ходе встречи он заявил, что американский флот находится в настоящее время в той же точке, в которой он находился во время Первой Мировой войны и пообещал исправить это положение.

Отчет о встрече опубликован на сайте Белого дома.

«Наш флот находится в такой же низкой точке, как и во время Первой Мировой мировой войны. Это было очень давно. Этого больше не повторится, ребята», — пообещал Трамп.