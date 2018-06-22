Трамп сообщил о ликвидации в КНДР четырех испытательных полигонов

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ КНДР ликвидировала четыре "крупных испытательных полигона" и прекратила пуски ракет, заявил президент США Дональд Трамп на совещании в Белом доме.

"Они уже уничтожили один из своих крупных испытательных полигонов, по сути, уничтожили четыре крупных полигона для проведения испытаний", — сказал Трамп. По его словам, речь идет в том числе и о полигоне Сохэ, передает Report.

Американский лидер подчеркнул важность полной денуклеаризации, которая уже начинает происходить в КНДР. Трамп напомнил также, что Пхеньян возвращает останки погибших в ходе Корейской войны американских военнослужащих. Уже переданы останки 200 солдат.