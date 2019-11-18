Трамп рассмотрит возможность выступить на слушаниях по делу об импичменте

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность дать показания на процессе по его импичменту.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, Трамп напомнил, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси предложила по ТВ, чтобы президент ответил на обвинения против него на слушаниях.

"Она также сказала, что я могу это сделать письменно. Хотя я не сделал ничего плохого и мне не нравится придавать легитимности неправомочному процессу, эта идея мне нравится. Чтобы конгресс мог снова сосредоточиться, я это подробно рассмотрю!", - заявил Трамп.