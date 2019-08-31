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Трамп рассказал, сколько компаний собираются покинуть Китай

​Трамп рассказал, сколько компаний собираются покинуть Китай
© AP

Около 13% компаний собираются покинуть Китай. 

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в субботу журналистам президент США Дональд Трамп.

"Я только что видел на лентах новостей, что 13% компаний собираются покинуть Китай в недалеком будущем. Это большая тема. И я не удивлен этому. Думаю, цифра будет гораздо больше, потому что они (Китай) не могут соперничать с пошлинами. Они девальвировали свою валюту и вливают деньги - сказал он.

Трамп не уточнил, идет ли речь только об американских компаниях или об иностранных компаниях вообще.

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