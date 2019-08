​Трамп рассказал о самом частом вопросе на саммите G7

Президент США Дональд Трамп рассказал, какой вопрос ему чаще всего задавали другие лидеры стран-членов G7 в Биаррице.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом Трамп написал в своём аккаунте в Twitter.

"Вопрос, который мне сегодня задавали чаще всего другие мировые лидеры, которые считают, что дела у США идут прекрасно, и мы сейчас сильнее, чем когда-либо: "Господин президент, почему американские СМИ ненавидят вашу страну так сильно? Почему они желают ей неудачи?" - написал президент США.

Саммит G7 проходит в эти выходные на юго-западе Франции в Биаррице

The question I was asked most today by fellow World Leaders, who think the USA is doing so well and is stronger than ever before, happens to be, “Mr. President, why does the American media hate your Country so much? Why are they rooting for it to fail?”