Трамп рассказал о гибели пограничника на границе с Мексикой

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудник американской погранслужбы был убит на южной границе США с Мексикой.

Как передает Report, об этом в твиттере написал президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что еще один пограничник был серьезно ранен. Кроме того, Трамп напомнил о необходимости построить стену на мексиканской границе.

Как добавляет Fox News, погибшего 36-летнего сотрудника звали Роджелио Мартинез. Второй пострадавший находится в больнице.

Дополнительная информация не сообщается.