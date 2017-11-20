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    Трамп рассказал о гибели пограничника на границе с Мексикой

    Трамп напомнил о необходимости построить стену на мексиканской границе

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудник американской погранслужбы был убит на южной границе США с Мексикой.

    Как передает Report, об этом в твиттере написал президент США Дональд Трамп.

    Он отметил, что еще один пограничник был серьезно ранен. Кроме того, Трамп напомнил о необходимости построить стену на мексиканской границе.

    Как добавляет Fox News, погибшего 36-летнего сотрудника звали Роджелио Мартинез. Второй пострадавший находится в больнице. 

    Дополнительная информация не сообщается.

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