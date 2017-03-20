Трамп провел совещания по ситуации вокруг КНДР

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп принял в воскресенье, 19 марта, участие в рабочих встречах со своими советниками по вопросам внешней политики и национальной безопасности, чтобы обсудить обстановку вокруг КНДР и отношения с Китаем.

Как передает Report, об этом сообщила позднее в тот же день пресс-служба Белого дома.

По ее свидетельству, Трамп провел "встречи, касавшиеся Северной Кореи и Китая". Никаких подробностей при этом Белый дом не привел.

Выходные дни Трамп провел в своем поместье "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич (штат Флорида). В Вашингтон он вернулся в воскресенье вечером. Перед вылетом из Палм-Бич Трамп подверг критике последние шаги Пхеньяна, направленные на развитие ракетной и ядерной программ КНДР.

"(У меня в "Мар-а-Лаго") прошли встречи по Северной Корее. Он (то есть лидер КНДР Ким Чен Ын) действует очень, очень плохо", - сказал Трамп.